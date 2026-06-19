6月の食育月間に合わせ別府市の大学で、栄養士を目指す学生らが朝食の大切さを呼びかけました。 【写真を見る】大学でプロテイン配布栄養士目指す学生ら朝食の大切さ呼びかける大分 この取り組みは、食生活が偏りがちな大学生に意識を高めてもらおうと県東部保健所などが実施しました。 19日は別府大学で栄養士を目指す学生らとプロテインなどを配り、朝食の大切さを呼びかけました。保健所の調査によりますと朝食を食べな