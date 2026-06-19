6月18日（木）に放送した「カンブリア宮殿【社名も社屋も一新！1兆円水産企業のリボーン戦略】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】社名も社屋も一新！＜1兆円水産企業＞のリボーン戦略脱！縦割り組織 新たな事業が生まれる会社にウミオスの前身マルハニチロは、2007年にマルハとニチロという大手水産会社2社の統合により誕生した。強者同士の統合ゆえに、旧マルハ派・ニチロ派のバラバラ感は否めなかっ