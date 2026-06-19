ここまで17本塁打と復活のシーズンを過ごすもエンゼルスのマイク・トラウト外野手がハムストリングスの負傷で負傷者リスト（IL）に入る見込みだと、18日（日本時間19日）に「ジ・アスレチック」が報じた。トラウトは今季74試合に出場して打率.234、17本塁打、OPS.866を記録。ここ数年は怪我に悩まされていたが、昨年の26本塁打を大きく上回るペースで順調な前半戦を過ごしていた。同サイトでエンゼルス番を務めた経験もある