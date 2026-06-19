広島OBの西田氏が振り返るプロ2年目でのリーグ優勝＆日本一初優勝の思い出は絆創膏とともに……。1984年、古葉竹識監督が率いた広島はセ･リーグを制し、阪急との日本シリーズも4勝3敗で勝ち日本一に輝いた。野球評論家で香川オリーブガイナーズアドバイザーの西田真二氏は当時、プロ2年目の外野手だった。代打中心ながら“ここぞの場面”で力を発揮し、チームに貢献したが、その一方で覚えているのは、今でも傷跡があるリーグ優