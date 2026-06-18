ベルナルド・シウバが退団し、新たなMFを狙うマンチェスター・シティ。ターゲットはプレミアリーグのノッティンガム・フォレストに所属するエリオット・アンダーソン。ニューカッスル出身の23歳で、ポジションはMF。イングランド代表に選ばれており、先日のクロアチア戦で先発出場し、勝利に貢献している。シティはシウバの後任としてアンダーソンに注目しているが、フォレストとの交渉が難航している。フォレストは昨夏リヴァプー