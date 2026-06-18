今年も、全国各地で花火大会の開催が予定されています。その打ち上げ花火を作る現場では、夏本番に向け作業の追い込みを迎えています。 【写真を見る】ぱっと咲いて夜空に散る花火夏本番に向け職人たちは大忙し儚くも美しい日本の原風景をいつまでも【岡山】 夏の夜空を彩る大輪の花は職人の繊細な手作業で 夜空いっぱいに広がる大輪の花。夏の思い出を彩ります。 この打ち上げ花火の製造を岡山県で唯一手がけているのが、