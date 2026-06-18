9人組ガールズグループ「NiziU」が東京ドームで「NiziU Live with U 2026“NiziU : THE CINEMA”」最終公演をおこなった。プロデューサーのJ.Y.Park氏もバルコニー席で見守り、西野カナがサプライズ登場するなど盛り上がったのだが、Xでは「スタンドに空席が目立つ」というポストが……。「今回は3年半ぶりのドームツアーで、結成5周年イヤーでもあります。公式発表では京セラドーム大阪での2日間と、東京ドームでの2日間の計4日