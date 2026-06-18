夏のボーナス支給日が近づき、まとまった資金の投資先を考え始めている人は多いだろう。新NISAの広がりや株高を背景に、現役世代の資産形成への関心も高まっている。だが、ボーナスをきっかけに個別株へ手を伸ばす人ほど、思わぬ落とし穴にはまりやすいという。「ボーナスをきっかけに個別株を買う人は、“有名企業なら安心だろう”と考えてしまう人が少なくありませんが、その思い込みが損失につながることもあります...」そう指