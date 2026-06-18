ジェイアールバス関東とジェイアール東海バスは、夜行バス「ドリームなごや号」の各種制度を7月1日から変更する。段階的払い戻し手数料を導入し、普通運賃は最大30％、割引運賃は最大50％とする。従来は最大20％としていた。さらに、2017年4月から提供している「エクスプレス会員割引」を、6月30日をもって終了する。普通運賃から10％を割り引いている。また、8月1日からは、乳幼児も小児運賃の乗車券の購入が必要となる。安全性向