今夏はいよいよヤバそうだ。過去最大級の“スーパーエルニーニョ”で、とんでもない猛暑になるとの見方が出ている。地球は一体、どうなってしまうのか。無事に秋が迎えられればいいのだが……。そんなサバイバルな季節の清涼剤となるのがファミレスチェーン「ココス」だ。毎年、専門店顔負けのクオリティで話題を呼ぶ「純氷ふわふわかき氷」の第2弾が6月23日からスタートする。一足先に「ドバイチョコ」と「しろくま」の2種類を実