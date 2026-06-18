ネーションズリーグバレーボールの国際連盟（FIVB）は16日、ネーションズリーグの試合における違反行為に対し、カナダ女子代表のジョバンニ・グイデッティ監督ら3か国の監督に懲戒処分を下したと発表した。発表によると、グイデッティ監督は7日（日本時間8日）の日本戦で、判定に対する反応がFIVB懲戒規定第8.3条（スポーツマンシップに反する行為）に違反したとされ、1500スイスフラン（約30万円）の罰金処分が科された。フル