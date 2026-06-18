競技会場に設置された、VAR判定のためのハイセンスモニター ハイセンスジャパンは16日、現在開催中のFIFAワールドカップ2026でのビデオ判定(VAR：Video Assistant Referee)において、ハイセンス製のモニターが使われていると発表した。 また、米国ダラスに設置されている国際放送センター(IBC)内のVARオペレーションセンターにも、ハイセンスのRGB LED液晶テレビを導入。「高い色再現