シェラトン鹿児島は、「マンゴー＆トロピカルフルーツアフタヌーンティー」を6月1日から7月31日まで提供している。マンゴーやトロピカルフルーツを使ったスイーツと、フレンチのコンクールで日本一に選ばれたシェフが手がけるセイボリー、自家製スコーンをティースタンドに並べる。最初の一品としてアートスムージーを出し、ホテルオリジナルティーを含むドリンクのフリーフローを組み合わせたセットにした。スイーツはココナッツ