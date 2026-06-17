ラッパー・MFSが、2026年6月17日（水）にニューシングル「PRIDE」をリリースした。2026年最初のリリースとなる「PRIDE」。プロデュースを手がけたのは、東京を拠点に活動するDJ／ビートメーカー・Bungo。ダンスホールやダブをルーツに持つ彼のビートの上で、MFSは自身の信念や美学を力強く表現している。〈あいつがインフルエンサーなら私は処方箋〉という印象的なラインから始まる同楽曲は、〈自分の言葉だけを信じてみろ〉という