鹿児島レブナイズのバスケットボールスクールで子どもたちを指導する蓑輪 宜史さん、21歳。日本人で初めて、スペインの名門バスケットボールクラブのコーチング研修生として留学することになりました。世界最高峰とも言われるスペインの育成メソッドを学ぼうとする若き指導者の挑戦を追いました。（詳しくは動画をご覧ください）