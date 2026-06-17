ユニットコムは6月17日、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」における「えなこ」コラボモデルPCに、オリジナル壁紙の追加を明らかにした。あわせてSNSキャンペーンを開催している。LEVEL∞「えなこ」コラボゲーミングPCに特典壁紙さらに追加！「えなこ」コラボゲーミングPCには購入特典として新たなバリエーションが新たに追加されたという内容。以前に購入したユーザーもダウンロード可能で、専用ページから入手できる