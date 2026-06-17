"多感"という言葉がぴったりな、中学生の時期。自分のこと、友達のこと、学校のことなど、心に多くのモヤモヤを抱えている子も多いのではないでしょうか。そうした10代の子どもたちを守るために生まれたのが、『10代のうちに知っておきたい心の守り方』という本です。著者の栗本 顕さんは「はじめに」で、「私がこの本を書いた最大の目的は、あなたが自分を責めることをやめて、『今の自分でも大丈夫なんだ』と心から思えるよう