料理家であり、イラストレーターでもあるAkitchen（アキッチン）さんによる、クックパッドニュースオリジナル漫画連載。主人公 句々パド子（くっくぱどこ）の「手間をかけずにおいしい」を実現させた【じぶん省エネ飯】には、第1話から共感の声があふれました。2話はいったいどんな工夫を見せてくれるのでしょうか？ 初回の時点で多くの反響をいただいた、クックパッドニュースオリジナル漫画『え、毎日じぶん省エネ飯ですが？』