【第２話】え、毎日じぶん省エネ飯ですが？──揚げずに簡単☆スコップコロッケライス

料理家であり、イラストレーターでもあるAkitchen（アキッチン）さんによる、クックパッドニュースオリジナル漫画連載。主人公 句々パド子（くっくぱどこ）の「手間をかけずにおいしい」を実現させた【じぶん省エネ飯】には、第1話から共感の声があふれました。2話はいったいどんな工夫を見せてくれるのでしょうか？

初回の時点で多くの反響をいただいた、クックパッドニュースオリジナル漫画『え、毎日じぶん省エネ飯ですが？』第2話！





洗い物を増やしたくない、包丁を使いたくない、火を使いたくない、といった「じぶん省エネ」モードが通常運転の主人公 句々パド子（くっくぱどこ）に、今回は子どもたちから夕飯のリクエストがあるようですが……？





























パド子の言うように「スコップコロッケ」はSNSで流行してから定番になりつつありますが、トースターもオーブンも使わずフライパンひとつで済ませる術はさすが！

実は、オイルを使って炒めるとサクサクとした食感が強調され、「揚げた感」が出るポイントなのだそう。





中にご飯を入れて食べ応え充分なので、食べ盛りのお子さんのいるご家庭にもぴったりのメニューです。





さて、次回はいったいどんな「じぶん省エネ飯」を見せてくれるのでしょうか？

今回のレシピを考案したアキッチン（Akitchen☆）渡部アキさんのキッチンも、ぜひのぞいてみてください。さまざまな工夫をこらしたレシピがたくさん公開されています！