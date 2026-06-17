インスタグラムで公開中央競馬の25歳・団野大成騎手の結婚式に、豪華メンバーが出席した。戸崎圭太騎手のYouTube公式チャンネルのインスタグラムが16日に更新され、新郎新婦との記念撮影を公開。戸崎と並んだ超大物に視線が集中した。戸崎のYouTubeチャンネル「戸崎圭太のベリベリチャンネル」のインスタグラムは、「先日、関西の若手ジョッキーの結婚式へ」として写真を公開した。「僕のYouTubeにも参加してくれた団野大成ジ