新NISA（少額投資非課税制度）の非課税枠（最大1800万円）を早期に埋めるため、既存の特定口座で運用していた資産を売却し、新NISA口座へ資金を移す「口座間移動」を行う投資家が増加している。【こちらも】新NISA利用の半数近くが年60万円以下“上限360万円”でも少額投資が主流しかし税負担のメカニズムを理解せずに安易な移行を行うと、かえって運用効率を下げてしまう「落とし穴」が存在する。税優遇を最大化し、長期的