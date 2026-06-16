徳島が誇る伝統文化、阿波人形浄瑠璃。その人形に命を吹き込むのが「人形師」です。しかし、その伝統を支える職人は、今や県内にわずか3人ほど。厳しい逆境の中で伝統の灯を守り続ける、一人の職人の思いに迫りました。 （阿波木偶人形会館・多田弘信 館長）「これがからくり、仕掛けを入れる。ひも引っ張ったら表情を出せるよう、中にからくりを入れている」「怒る時は、ひも3本引っ張る」 （阿波木偶人形会館・