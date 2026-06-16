自転車で信号無視をし、警察官の指導・警告にも応じなかったとして、県警が6月、1人に交通反則切符、いわゆる青切符を交付していたことが、県警への取材で分かりました。4月に自転車の青切符制度が始まって以降、県内での摘発は初めてです。捜査関係者によりますと、青切符を交付されたのは20歳以上の成人です。6月上旬、徳島市内の交差点で取り締まり中の警察官が、赤信号にもかかわらず道路を渡ろうとした自転車の運転者に「止ま