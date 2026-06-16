令和8年度全国高校総体(インターハイ)男子サッカー競技(福島)・栃木県予選決勝が16日に行われた。矢板中央高と真岡高による頂上決戦。2-0の完封勝利を収めた矢板中央が、2大会ぶり14回目の全国切符を獲得した。これで全国出場51チームの内50チームが決定。残る北海道の決勝は翌17日に開催予定だ。[決勝](6月16日)矢板中央高 2-0 真岡高