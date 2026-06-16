『英語史で解く英文法の謎』や『バラバラな世界で共に生きる』など新刊も話題のNHK出版新書は、2026年で創刊25周年です。 25周年を記念して、2001年に前身となる「生活人新書」が誕生して以来のあゆみを、編集部に聞きました！ 第3回は、2014年から2016年にかけてです。国内・国際情勢がともに混沌とした不安の時代、先を見通す「教養」のニーズがこれまで以上に高まりました。そのなかでNHK出版新書が送り出したラインナッ