ファミリーマート（東京都港区）が、人気の野菜サラダ5品を対象に、値段はそのままで具材を最大で50％増量するキャンペーンを、6月16日から期間限定で実施します。【画像】やば…具がみっちみち…増量されたサラダのビフォーアフターを見る！（6枚）キャンペーンは第1弾〜第3弾の3期間に分けて開催。対象商品には、「増量シール」が貼り付けされます。同月22日までの第1弾では、コーンを50％増量した「シーチキン＆たまご