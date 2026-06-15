県内の美容師でつくる団体が、使用済みとなったアルミ容器などの売却益で購入した車いすを6月15日、石井町に寄贈しました。今回、石井町に車いすを寄贈したのは、県内の美容師で作る2つの団体です。2つの団体では、業務に使用したアルミ容器や利用客が持ち寄ったアルミ缶をリサイクル業者に売却し、その利益で車いすを購入し、県内の自治体に贈っています。15日、石井町役場で寄贈式が行われ、車いすが渡されたあと、小林智仁町長