6月も中盤となり、日本各地から梅雨入りの報が届いています。長く続く雨にどうしても気分も塞ぎがちになりますが、雨垂れの音も聞きながら物思いふけるのもまたオツなもの。お気に入りのスイーツが近くにあれば、さらにステキですね。2026年6月の新作5品まとめ(6月16日発売予定)本記事では、ファミリーマートで6月16日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年6月のスイーツ新商品まと