毎朝、朝食で食パンを食べているという人は多いのではないでしょうか。食パンをトースターでトーストする際に、袋に入った状態の食パンで上部を手前にした方がよいのか、奥にした方がよいのか悩んだ経験がある人もいると思います。そこで、トースターを取り扱う、タイガー魔法瓶（大阪府門真市）の商品企画チーム・間谷仁美さんに“正解”を聞いてみました。【画像】でわかりやすく！食パンをトースターでおいしくトーストする