オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、FIFAワールドカップ2026初戦の日本代表戦を振り返った。オランダ紙『テレグラフ』が伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表とオランダ代表が対戦。51分にフィルジル・ファン・ダイクが先制点を決めると、57分に中村敬斗が同点弾を奪ったものの、64分にクリセンシオ・サマーフィルが再び勝ち越しゴールを挙げた。それでも、89分にはコーナ