『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。この試合に先発フル出場したMF佐野海舟が試合後、2度のビハインドを追いついて2−2の引き分けに持ち込んだ一戦を振り返り、チームのパフォーマンスを称えた。豊富な運動量で日本の中盤を支えた佐野だったが、「個人的には全然ダメだった」と厳しい見解を示した一方で「チームとしてはとてもよかったと思う」と述べ、「もっともっと自