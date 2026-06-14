6月15日 決算発表予定 ■最主要・活況注目３銘柄［4666 パーク２４］ 2026年10月期 2QPoint：国内駐車場の稼働率改善と海外事業の黒字化定着度合い ［9279 ギフトＨＤ］ 2026年10月期 2QPoint：横浜家系「町田商店」の既存店客数伸びと海外展開の進捗 ［278A テラドローン］ 2027年1月期 1QPoint：国内外のドローン受注残高と防衛関連事業の戦略進捗に注目 ■小売業［3134 Ｈａｍｅｅ］ 2026年4月期