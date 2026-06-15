社会人野球・ヤマハの3投手が伝授…幼少期から取り組むべきトレーニング昨年の社会人野球日本選手権で8大会ぶり2度目の優勝を果たしたヤマハは、今年も強力投手陣を武器に都市対抗優勝を目指している。エース・佐藤廉投手、今春のWBCでブラジル代表として活躍した沢山優介投手、最速156キロを誇る高卒ルーキー・芹澤大地投手の“左腕トリオ”が、幼少期から取り組むべきトレーニングや投球のコツを教えてくれた。投球フォーム