チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャ（27）のレアル・マドリード移籍が目前に迫っているようだ。スペインメディア『アス』の報道によれば、現状では口頭での合意ではあるものの、移籍交渉は順調に進んでおり、移籍金は5000万ユーロ（約92億円）ほどで、契約期間は4シーズンになる見込みだという。ククレジャの獲得は、レアル・マドリードの新指揮官に就任するジョゼ・モウリーニョ監督の明確な要望であり