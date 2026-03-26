LUNA×FINCA初コラボ♡限定カラーで彩る夏のメイクコレクション

韓国発の人気メイクアップブランド「LUNA」と、感度の高いライフスタイルブランド「FINCA」が初のコラボレーションを実現。2026年5月29日より発売された「LUNA × FINCA HOMECANCE Edition」は、“最もプライベートで、最もパーソナル。自分へのご褒美になるゆるやかな夏休み”をテーマにした限定コレクションです。ベースメイクからポイントメイクまで、毎日のメイク時間をもっと楽しく彩るアイテムが揃いました♡

夏の気分を楽しむ限定コレクション

「LUNA × FINCA HOMECANCE Edition」は、LUNAの高いメイクアップ技術とFINCAならではのモーブ、ピンク、オレンジを基調とした感性豊かなデザインを融合した特別なコレクションです。

人気のベースメイクアイテムに加え、日本初展開となる「シロップグロウティント」と「メルティドチークバーム」もラインアップ。

洗練されたホームムードを感じさせるデザインで、毎日のメイクタイムに特別感をプラスしてくれます。

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ベースメイクアイテムをチェック

ロングラスティング コンシール クッション



価格：12ml／3,000円（税込）

LUNAのコンシーラー技術を活かしたクッションファンデーション。カバー力とツヤ感を両立し、自然で美しい肌を長時間キープします。

カラー：17N／21N／21C

コンシールブレンダーパレット



価格：6g／2,420円（税込）

複数のカラーを自由に組み合わせ、自分の肌悩みに合わせて補正できる万能パレット。細かな肌悩みを自然にカバーします。

カラー：01 クリアカバー

プロフォトフィニッシャー



価格：8g／1,980円（税込）

毛穴やくすみをカバーしながら透明感を演出。さらさら肌をキープし、フィルターをかけたような仕上がりへ導きます。

カラー：02 ブラーパウダー／03 ペールパウダー

ロングラスティングチップコンシーラーEX



価格：7.5g（Brightenerのみ6.5g）／1,800円（税込）

累計販売1,100万個突破※1の人気コンシーラーがアップグレード。保湿成分を3倍増量※1し、より快適な使い心地を実現しています。

カラー：Brightener／15N／17N／21N／21C

※1 従来のロングラスティングチップコンシーラーに比べて。

日本初登場のポイントメイクにも注目

メルティドチークバーム

価格：2g／1,700円（税込）

今回のコラボでは、日本未発売だったアイテムが限定デザインで登場します。クリームのように肌になじみ、自然な血色感とツヤ感を演出。リップやアイメイクにも使えるマルチコスメです。

カラー：F1 ピンクバケーション／F2 オレンジホームキャンプ

シロップグロウティント



価格：4.7g／1,900円（税込）

シロップをまとったようなツヤ感が魅力のティントリップ。鮮やかな発色が長時間続き、夏らしい華やかな口元を演出します。

限定カラーとポップなパッケージデザインは、持っているだけで気分が上がりそうな可愛さ♪この夏のメイクにぜひ取り入れたいアイテムです。

カラー：F0 チリングモーブ／F1 ピンクバケーション／F2 オレンジホームカンス

この夏だけの特別なLUNA×FINCAを楽しんで

LUNAとFINCAが初めてタッグを組んだ「LUNA × FINCA HOMECANCE Edition」は、機能性とデザイン性を兼ね備えた限定コレクション。

ベースメイクからポイントメイクまでトータルで楽しめるラインアップは、自分らしい夏メイクを叶えてくれます。

毎日のメイク時間を特別なひとときに変えてくれる限定アイテムを、ぜひチェックしてみてください♡