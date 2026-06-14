日本代表FW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）がFIFAワールドカップ2026での初戦となるオランダ代表戦に向けて意気込みを語った。14日（日本時間15日5時キックオフ）にオランダ代表戦を控えている日本代表は13日に試合会場のダラススタジアム（アメリカ）で下見を行った。初戦を前に塩貝は「選手みんないろいろ思いがあると思うんですけど、僕もすごい大きい思いがあるので、この大会で自分の価値を証明できたらなという