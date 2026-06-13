タオルは多少ゴワゴワしていても使い続けがちですよね。元祖節約主婦として知られる若松美穂さん（50代）は、ジメジメする梅雨時期にタオルを見直し、新しいものへ入れ替えています。今回は、3COINS（スリコ）のタオルやコストコのミニバスタオルを選んだ理由と、役目を終えたタオルの活かし方を紹介します。1：フェイスタオルは3COINS（スリコ）に総入れ替えタオルは「まだ使える」「困っていない」と交換をつい先のばしにしてし