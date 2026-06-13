「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が発売日本代表のグッズが当たる一番くじ「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が、6月13日に発売となった。今回のくじでは、A賞に「サイン入りサマーケットinエンブレムクッション」、B賞に背面にロゴをあしらった「法被（最高の景色を2026）」が登場。さらに、目がキラキラした「きららいずマスコット」や「ちょこのっこフィギュア」、アクリルス