テレビ東京の冨田有紀アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新。乗馬で日焼けしたことを報告した。 【写真】ノースリ衣装で日焼けを報告 「前のお休みに乗馬体験へ行きました」と投稿。「それはそれは楽しくって、気づいたらしっかり日焼け」と振り返った。続けて「レモンイエローの衣装と合わさるとすっかり夏仕様です」とつづり、ノースリーブのワンピース姿の写真を掲載。「