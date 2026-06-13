中東情勢の影響が冷凍食品にも広がっています。テーブルマークが7割から8割の商品を値上げすると発表しました。テーブルマークは「家庭用冷凍食品」の7割から8割の商品について、9月1日納品分から値上げします。冷凍のうどんや、お好み焼きなどが対象で、値上げ幅はおよそ3%から最大20%です。テーブルマークは原材料費の高騰に加えて原油高による物流費アップのなか、「自助努力だけではコスト吸収の限度を超える厳しい環境にある