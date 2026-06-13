【30MM 1/144 bEXM-40 ノヴァルヴ[グリーン]】 発売元：BANDAI SPIRITS 価格：1,430円 発売日：2026年6月13日 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約130mm 30MMシリーズの世界では各陣営が日々新たな機体を開発しています。2025年7月には地球連合軍が次期主力量産機として「eEXM-40 イグライト」をロールアウトしました