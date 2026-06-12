横浜F・マリノスFW宮市亮が11日、インスタグラム(@ryo381)でバイエルンFWセルジュ・ニャブリと再会したことを報告した。宮市は2011年から15年まで、他クラブへ期限付き移籍する期間もありつつアーセナルに所属。ニャブリも12年から16年まで所属していて、宮市が年上で3歳差の2人はともにプロキャリアをスタートさせた際のチームメイトだった。現在はバイエルンでプレーしているニャブリだが、怪我のため北中米W杯のドイツ代