北中米共催ワールドカップが12日に開幕したドジャースは11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦前に公式SNSを更新。「ワールドカップが本日開幕する。選手たちは準備万端のようだ」とし、泣き笑いの絵文字を添えてナインがリフティングする様子を公開した。一番最初に登場した佐々木朗希投手に対し、日米ファンがツッコミを入れる事態になっている。北中米共催ワールドカップ（W杯）がこの日に開幕戦を迎えた。“自国”開催と