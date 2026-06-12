読売ジャイアンツの田中瑛斗（26）が6月8日、Instagramを更新。巨人投手陣が集った豪華な「投手会」の様子を投稿した。 橋下徹氏、阿部前監督辞任に断言「違うと思う」“過剰な社会的制裁”に「なんかモヤモヤ」「何重にも苦しむよ」 「将大さんご馳走様でした！」というコメントと共に投稿された写真は、飲食店内で田中将大（37）を中心に、総勢14名が笑顔を向ける豪華な集合ショット。大勢（26）や、ライデル・マルテ