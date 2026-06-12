フランス代表FWブラッドリー・バルコラにパリ・サンジェルマン（PSG）退団の可能性が浮上しているようだ。12日、フランス紙『レキップ』が伝えている。現在23歳のバルコラはリヨンの下部組織出身で、2021−22シーズンに19歳でトップチームデビューを飾った。2023年夏にPSGへ活躍の場を移すと、ここまで公式戦通算152試合に出場し39ゴール37アシストをマーク。ルイス・エンリケ体制ではフランス代表FWウスマン・デンベレや同FW