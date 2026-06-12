6月には夏を目前に注目の映画が続々と公開される。映画『プラダを着た悪魔2』を映画館で観て、映画欲が搔き立てられている方も多いのではないだろうか。雨でジメジメとしたこの季節は、映画館で過ごしたい。6月に公開となる、編集部が注目の映画を5選紹介していく。『マイケル／Michael』 ■あらすじ幼い頃から兄弟グループ「ジャクソン5」として活動していたマイケル・ジャクソン。父ジョセフの厳格な指導のもと、幼くして