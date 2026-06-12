背番号はビドが「42」、エンカーナシオンが「69」DeNAは12日、新外国人選手としてオスバルド・ビド投手とヘラル・エンカーナシオン外野手を獲得したと正式に発表した。連敗が続くチームが苦しい状況にある中での電撃補強のニュースに対し、SNS上では「きたあああああ」などと救世主として期待を寄せる声が殺到している。背番号「42」をつけるビドは、1995年生まれの30歳で、身長190センチ、体重79キロのドミニカ共和国出身の右