銀座コージーコーナーは、アサヒ飲料の「カルピス」ブランドとコラボレーションした「カルピス チーズスフレ」と「ジャンボシュークリーム カルピス」を、2026年7月4日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。一部量販店では6月26日から先行販売する。“甘ずっぱく爽やかな「カルピス」を、銀座コージーコーナーのスイー