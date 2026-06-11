3AオクラホマシティでOPS.998も…まさかの放出へドジャースが下した決断に、ファンから落胆の声が上がっている。球団は傘下3Aオクラホマシティに所属していたタイラー・フィッツジェラルド内野手をリリースしたと米複数メディアが10日（日本時間11日）に伝えた。フィッツジェラルドは4月下旬にブルージェイズから金銭トレードで加入したばかりだった。地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番を務めるジャック・ハリス