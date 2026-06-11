新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング２』（全12回）を６月17日（水）から毎週水曜日夜11時より放送することを決定した。 『ドーピングトーキング』は、芸人が「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、その体験を話芸で披露するトークバラエティ番組。本番組で語られるエピソードはすべ